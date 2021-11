Kings of Leon terug naar Nederland in 2022

Kings of Leon komt naar Nederland! In de zomer van 2022 geeft de band een exclusief openluchtconcert op Evenemententerrein Weert.

Kings of Leon Evenemententerrein Weert

De open-air show van Kings of Leon vindt plaats op donderdag 7 juli 2022 en maakt deel uit van de ‘When You See Yourself Tour’.

Concertkaarten

Kings of Leon tickets gaan vrijdag 19 november 2022 in de verkoop. De kaartverkoop begint om 10:00 uur op de website van Ticketmaster. Klanten van Vodafone en Ziggo kunnen echter vanaf 17 november reserveren via een speciale priority presale.

Foutje gezien? Mail de redactie.​