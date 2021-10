Counting Crows naar AFAS Live Amsterdam

Counting Crows komt naar Nederland! In het voorjaar van 2022 staat de band op het podium van AFAS Live Amsterdam.

Counting Crows naar AFAS Live

Het concert van Counting Crows vindt plaats op woensdag 9 maart 2022 en maakt deel uit van de ‘Butter Miracle Tour’, vernoemd naar het laatste album ‘Butter Miracle, Suite One’. Deze plaat kwam uit op 21 mei 2021. Naast het optreden in Amsterdam is de band op 17 september te zien in De Roma te Antwerpen.

Concertkaarten

Tickets voor Counting Crows gaan op vrijdag 8 oktober om 10:00 uur in de voorverkoop. Tickets zijn vanaf 10:00 uur verkrijgbaar via de website van AFAS Live en Ticketmaster.

Bron: Ticketmaster

