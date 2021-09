James Blake naar TivoliVredenburg in 2022

James Blake komt naar Nederland! In het voorjaar van 2022 is de Britse zanger, singer-songwriter, multi-instrumentalist en producer te zien in TivoliVredenburg Utrecht.

James Blake naar TivoliVredenburg

Het concert van James Blake vindt plaats op woensdag 11 mei 2022 in de Ronda-zaal van TivoliVredenburg. De popzaal opent haar deuren op 19:30 uur, waarna het optreden om 20:15 uur van start gaat. Aanleiding van de show is de release van zijn vijfde album, ‘Friends That Break Your Heart’, dat op 8 oktober 2021 verschijnt.

Concertkaarten

Tickets voor James Blake in Utrecht gaan vrijdag 24 september 2021 in de voorverkoop. De kaartverkoop start om 9:00 uur op de website van poppodium TivoliVredenburg.

Bron: TivoliVredenburg

