The Script geeft extra concert in Ziggo Dome

Goed nieuws voor fans van The Script; de band geeft een extra concert in de Amsterdamse Ziggo Dome!

Extra concert The Script

Het extra optreden vindt plaats op zaterdag 11 juni 2022 om 20:00 uur. Een dag eerder, op vrijdag de tiende, is The Script tevens te zien in de Amsterdamse Ziggo Dome. Beide concerten maken deel uit van ‘The Script Greatest Hits Tour 2022’.

Concertkaarten

The Script tickets zijn vrijdagochtend 3 september 2021 in de online verkoop gegaan. De kaartverkoop verloopt onder andere via de website van Ticketmaster.

