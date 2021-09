Lindsey Buckingham naar TivoliVredenburg Utrecht

Lindsey Buckingham komt naar Nederland! De legendarische gitarist en zanger staat in het voorjaar van 2022 op de bühne van poppodium TivoliVredenburg in Utrecht.

Het concert van Lindsey Buckingham vindt plaats op donderdagavond 26 mei 2022 in de Grote Zaal van TivoliVredenburg te Utrecht. De deuren openen om 19:00 uur, waarna het optreden om 19:45 uur begint.

Tickets voor Lindsey Buckingham gaan op vrijdag 3 september 2021 in de verkoop. De kaartverkoop start om 11:00 uur via de website van het poppodium.

Lindsey Buckingham ken je natuurlijk als een van de belangrijkste bandleden van Fleetwood Mac. Hoewel hij sinds 2018 geen bandlid meer is, heeft de Amerikaanse gitarist een succesvolle solocarrière.

