Normaal in september 2021 terug naar Tractorpulling terrein Lochem

Normaal keert binnenkort terug op het podium! De rockband staat in september 2021 opnieuw op het Tractorpulling terrein Brinkerinkweg in Lochem.

Normaal naar Tractorpulling terrein

De band stond in 2019 al op het Lochemse Tractorpulling terrein voor een reünieconcert, dat overduidelijk in de smaak viel bij zowel de fans als de band zelf. Bennie Jolink en co. keren op zaterdag 11 september 2021 terug naar het terrein voor opnieuw een avond “olderwets høken”. DI-RECT, Miss Montreal en Rowwen Hèze zijn aanwezig als gastartiest.

Concertkaarten

Tickets voor de show gaan op zaterdag 5 juni 2021 in de verkoop. Deze zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Bron: MOJO

