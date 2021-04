MadNes Festival 2021 kondigt eerste namen aan

MadNes Festival heeft zijn eerste namen voor de aankomende editie aangekondigd! Onder meer Will and the People komen aankomende zomer naar Ameland.

Eerste namen voor MadNes Festival

MadNes Festival keert op 27, 28 en 29 augustus terug op het strand van Ameland. De organisatie van het evenement kondigt vandaag de eerste lading namen aan, waaronder Will and the People, De Likt en Tim Knol & Blue Grass Boogiemen.

Daarnaast zijn ook de volgende acts aankomende zomer op het eiland te vinden: Jack and the Weatherman | The O’Reillys and the Paddyhats (DE) | 45ACIDBABIES | Dat Brass (UK) | Mahout (IT) | Gecko Club (UK) | The Soul Travelers | DJ Brutus | Ocean Tribe | Liquid Sun Orchestra | Aidan & the Wild | BoterBoter | DRUIPREK | Moonshine Brigade |DJ TinWishTin | The Mule Stompers | The Drunken Parrot Divers | Ruige Rita’s | Glitterkots en de Nasmaak | Het Keek Collectief | Jade PraiZe | ¡CARUMBA! | Mark Roggebrood | Ramallah Rising | Big Jimmy and his 7 inches | Baltic Bastian | DJ Pijpgarantie

MadNes Festival 2021

Naast muziek kunnen bezoekers zich vermaken met verschillende sporten zoals golfsurfen en skateboarden, een uitgebreid cultureel programma en nog veel meer gekte. De kaartverkoop voor de aankomende editie van het festival gaat op zaterdag 29 mei om 11:00 uur van start. Check de website voor meer info.

Bron: Persbericht

