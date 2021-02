Daft Punk stopt na carrière van 28 jaar

Daft Punk houdt het voor gezien. Het Franse danceduo kondigt maandagmiddag zijn afscheid aan, na een carrière van maar liefst 28 jaar.

Daft Punk stopt na 28 jaar

Het duo maakte het onverwachte nieuws maandagmiddag bekend middels een video op YouTube. Woordvoerders van de danceact hebben tegen onder andere ‘Pitchfork’ en ‘Variety’ bevestigd dat het duo een punt achter zijn lange carrière zet.

Thomas Bangalter en Guy-Manuel de Homem-Christo begonnen hun carrière in 1993 in Parijs. In de jaren die volgden scoorde het duo enorme hits met tracks als ‘Around The World’, ‘One More Time’ en ‘Harder, Better, Faster, Stronger’. Daft Punk bracht in 2013 zijn laatste plaat ‘Random Access Memories’ uit, die in 2014 uitgeroepen werd tot onder andere ‘Beste Album’ en ‘Beste Dance/Electronica Album’ bij de 56ste editie van de Grammy Awards.

