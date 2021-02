Paaspop 2021 kondigt acts aan, o.a. Danny Vera en Chef’Special

Paaspop 2021 heeft een flinke lading namen aangekondigd! Het festival, dat dit jaar in september plaatsvindt, deelde donderdagmiddag meer dan negentig acts.

Paaspop 2021 kondigt namen aan

De eerste lading namen voor de aankomende editie van Paaspop is bekendgemaakt! Het festival, dat normaal gesproken het Nederlandse festivalseizoen opent maar door de aanhoudende coronacrisis naar een later moment is verplaatst, onthulde de komst van onder meer Chef’Special, André Hazes, Paul Kalkbrenner, Kensington, Krezip, DI-RECT, Danny Vera en Epica.

Een deel van de aangekondigde namen zou in 2020 al op het Brabantse festival staan, maar die editie werd afgelast wegens de wereldwijde coronapandemie. Het evenement vindt in 2021 plaats op 3, 4 en 5 september. Meer info is te vinden op de website van het festival.

