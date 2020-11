Theaters en poppodia balen van nieuwe coronamaatregelen

Theaters en poppodia moeten de komende twee weken opnieuw de deuren sluiten. Dat maakte de overheid dinsdagavond bekend tijdens de aankondiging van de nieuwe coronamaatregelen.

Poppodia en theaters moeten opnieuw dicht

Het kabinet kondigde dinsdagavond aan dat publieke ruimtes zoals poppodia, theaters, bioscopen en musea de komende twee weken op slot gaan. Waar het voor poppodia en theaters tot voor kort nog mogelijk was om voor maximaal 30 personen de deuren te openen, moeten deze vanaf woensdagavond 22:00 uur gesloten blijven.

Een aantal locaties heeft via social media gereageerd op de nieuwe maatregel. Hoewel er bij verschillende zalen begrip is voor de nieuwe maatregel, is de teleurstelling desondanks groot. Veel locaties zullen zich de komende tijd focussen op het verplaatsen van shows en zoeken naar nieuwe oplossingen, zoals bijvoorbeeld het streamen van evenementen.

Straks maakt het kabinet bekend dat musea, bioscopen en theaters vanaf morgenavond 22.00u toch weer dicht moeten. In ieder geval voor de komende twee weken sluiten we onze deuren. Het is niet anders. Hoe enorm we er ook van balen. pic.twitter.com/krtshwTo4q — WestlandTheater (@TheaterDeNaald) November 3, 2020

Wat we waren graag open gebleven. We hadden een prachtig, coronaproof programma staan. Dus even flink balen, maar nu gaan we gewoon weer aan de slag: verplaatsen? Cancellen? Streamen? Zoals – as we speak – ons programma rondom de #ElectionNight, live vanuit vier zalen! #corona pic.twitter.com/IQHpj8ZHRO — TivoliVredenburg (@TiVre_Utrecht) November 3, 2020

We moeten weer dicht als @rietveldtheater . Twee weekjes is te overzien. Maar sneu voor de artiesten die op het programma staan. We gaan het oplossen. — Maarten Freriks (@MJF68) November 3, 2020

Desondanks werken we hard door. Aan het zoeken van nieuwe data, maar óók het bedenken van nieuw programma. Zo kunnen we artiesten straks alsnog het podium geven dat ze verdienen en bieden we terug ruimte aan het mooiste wat er is: livemuziek. Hou vol, dan doen wij dat ook. — 013 Poppodium (@013) November 3, 2020

Bron: Twitter

