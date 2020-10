Typhoon viert release nieuw album met intieme tour

Typhoon heeft een nieuw album uitgebracht! De rapper/zanger viert de release van ‘Lichthuis’ met een intieme tour langs poppodia.

Typhoon kondigt intieme tour aan

De muzikant bracht vrijdag zijn gloednieuwe plaat ‘Lichthuis’ uit en ter viering van de release heeft hij een intieme tournee aangekondigd. De tour vindt in november 2020 plaats en door de huidige coronamaatregelen zullen er slechts 30 fans per show aanwezig mogen zijn.

Typhoon reist binnenkort langs de volgende zalen:

6 november: Schouwburg Odeon, Zwolle (17:00 uur en 21:00 uur)

Schouwburg Odeon, Zwolle (17:00 uur en 21:00 uur) 7 november: Het Nationale Theater, Den Haag (16:00 uur en 20:30 uur)

Het Nationale Theater, Den Haag (16:00 uur en 20:30 uur) 13 november: Parktheater Eindhoven (17:00 uur en 21:00 uur)

Parktheater Eindhoven (17:00 uur en 21:00 uur) 14 november: Paradiso, Amsterdam (16:00 uur en 20:00 uur)

Paradiso, Amsterdam (16:00 uur en 20:00 uur) 15 november: TivoliVredenburg, Utrecht (16:00 uur en 20:00 uur)

TivoliVredenburg, Utrecht (16:00 uur en 20:00 uur) 20 november: Oosterpoort, Groningen (17:00 uur en 21:00 uur)

Oosterpoort, Groningen (17:00 uur en 21:00 uur) 21 november: Lantarenvenster, Rotterdam (16:00 uur en 20:00 uur)

Lantarenvenster, Rotterdam (16:00 uur en 20:00 uur) 29 november: Patronaat, Haarlem (16:00 uur en 20:00 uur)

Concertkaarten

Tickets zijn per direct verkrijgbaar via de websites van de poppodia. Wees er snel bij, het aantal tickets is beperkt.

Bron: Mctyphoon.nl

