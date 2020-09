“Famke Louise kreeg eerder dit jaar overheidsgeld voor coronacampagne”

Famke Louise is een van de BN’ers die zich onlangs aansloot bij de omstreden #ikdoenietmeermee-actie in protest tegen de coronamaatregelen. De deelname van de zangeres is opvallend, daar zij eerder dit jaar nog overheidsgeld ontving om reclame te maken vóór de maatregelen.

#Ikdoenietmeermee

Een aantal BN’ers deelde gisteravond massaal video’s van zichzelf waarin zij aangaven ‘niet meer mee te willen doen’ met de huidige maatregelen tegen het coronavirus. Onder meer Famke Louis, Tim Douwsma, Bizzey en Thomas Berge sloten zich aan bij de omstreden protestactie met de hashtag #ikdoenietmeermee. De boodschap werd op sociale media met gemengde reacties ontvangen en kan op veel kritiek rekenen.

Famke Louise kreeg overheidsgeld

De deelname van Famke Louise is bijzonder, aangezien de zangeres eerder dit jaar nog overheidsgeld ontving om mee te doen met een campagne vóór de coronamaatregelen. Een woordvoerder van de overheidscommissie covid-19 heeft de deelname van de zangeres tegenover de NOS bevestigd. De campagne was bedoeld om jongeren erop te wijzen dat ze zich aan de opgestelde corona-regels moeten houden.

De NOS meldt dat het bedrag dat Famke Louise voor haar deelname aan de overheidscampagne heeft gekregen, niet bekend is gemaakt. Het AD weet echter te melden dat SPEC Entertainment, het management van de zangeres, dit jaar 31.000 euro aan overheidssteun ontving. Ook rapper Bizzey, tevens aangesloten bij de #ikdoenietmeermee-actie, zou met zijn bedrijf Bizzey Music 18.000 euro overheidssteun hebben gekregen.

Bron: NOS, AD

