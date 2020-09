Glennis Grace in oktober naar 013 voor ‘coronaproof’ show

Glennis Grace komt volgende maand naar 013. De zangeres speelt in oktober een ‘coronaproof’ concert in het Tilburgse poppodium.

Glennis Grace in oktober naar 013

Grace zou in oktober al langs verschillende poppodia reizen met haar ‘Meer Van Mij’ clubtour, maar door de aanhoudende coronacrisis werden deze concerten afgelast of verplaatst. De zangeres heeft nu echter alsnog een show in het Tilburgse poppodium 013 aangekondigd.

Het concert vindt op zondag 25 oktober 2020 plaats en wordt geheel volgens de huidige coronamaatregelen georganiseerd. Zo zal het publiek in een anderhalve meter-setting zitten, ingedeeld in setjes van twee stoelen met een tafeltje.

Concertkaarten

Tickets voor het concert zijn per direct verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

BEVESTIGD: Glennis Grace komt op zondag 25 oktober alsnog naar 013 met een aangepaste show in onze 1.5 meter setting! Tickets zijn per direct verkrijgbaar via https://t.co/SzvOmnUa7J Info & tickets: https://t.co/X34wiVqBKZ pic.twitter.com/llCGkl7mbH — 013 Poppodium (@013) September 17, 2020

Bron: 013 Tilburg

