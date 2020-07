O.a. Miss Montreal en Stef Bos deelnemers Beste Zangers 2020

Onder anderen Miss Montreal, Stef Bos en Milow doen mee aan het nieuwe seizoen van ‘Beste Zangers’. Het programma is vanaf september te zien op NPO1.

De deelnemers van ‘Beste Zangers 2020’ zijn bekend! Niemand minder dan Miss Montreal, Stef Bos, Milow, Suzan & Freek, Diggy Dex, Tabitha en Wulf doen aankomend seizoen mee aan het populaire zangprogramma. De presentatie van het aankomende seizoen wordt verzorgd door Nick & Simon. Het duo vervangt Jan Smit, die wegens een burn-out verstek moest laten gaan.

Het aankomende seizoen is vanaf donderdag 3 september wekelijks te zien bij de AVROTROS op NPO1.

Het afgelopen seizoen van ‘Beste Zangers’ werd een internationaal succes, voornamelijk vanwege de deelname van Nightwish-zangeres Floor Jansen. Video’s van haar performances werden miljoenen keren bekeken op YouTube, zoals bijvoorbeeld haar vertolking van het nummer ‘Phantom of the Opera’ samen met operazanger Henk Poort.

