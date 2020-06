Jamie Cullum in 2021 alsnog naar Paleis Soestdijk

Jamie Cullum heeft zijn optreden tijdens Royal Park Live verplaatst. De Britse muzikant komt in juli 2021 alsnog naar de tuin van Paleis Soestdijk.

Jamie Cullum in 2021 naar Royal Park Live

De 40-jarige Brit zou in eerste instantie op 5 juli 2020 optreden tijdens concertreeks Royal Park Live bij Paleis Soestdijk. De show viel echter in het water vanwege de huidige coronacrisis en de getroffen maatregelen. Cullum heeft zijn show inmiddels echter verplaatst. De Britse zanger en multi-instrumentalist komt op zondag 4 juli 2021 alsnog naar Baarn voor een optreden in de tuin van Paleis Soestdijk.

Concertkaarten

Royal Park Live meldt op zijn website dat reeds gekochte tickets gewoon geldig blijven voor de nieuwe datum. Daarnaast zijn er nog tickets voor de show verkrijgbaar via de website van de concertreeks.

Het concert van @jamiecullum heeft een nieuwe datum: ?????? ? ???? ???? ? Alle tickets blijven geldig. We hopen iedereen volgend jaar te kunnen zien en ontvangen in de tuin van Paleis Soestdijk. ? https://t.co/wYPyQTWg4g pic.twitter.com/AnUSwIgkFP — Royal Park Live (@RoyalParkLive) June 16, 2020

Bron: Royal Park Live

