Concertzalen en poppodia over heropening en coronacrisis

Concertzalen mogen sinds gisteren weer open, maar wat is het nieuwe normaal? NU.nl sprak met een drietal poppodia over de nieuwe situatie.

Concertzalen en poppodia mogen sinds gisteren, maandag 1 juni 2020, na lange tijd haar deuren weer openen voor publiek. Nieuwsplatform NU.nl sprak met de Effenaar, Paradiso en TivoliVredenburg over de versoepeling van de maatregelen.

Effenaar

Robert Schaeffer, hoofd programmering van de Effenaar, laat weten dat het Eindhovense poppodium de afgelopen maanden druk bezig is geweest met het opzetten van speciale livesessies, genaamd ‘The Isolation Sessions’: “Op 21 juni 2020 doen wij dat honderd dagen. Honderd dagen, honderd bands. Daar zijn wij ontzettend trots op.” Schaeffer laat weten dat het poppodium erg blij is dat er ook daadwerkelijk publiek bij deze sessies aanwezig kan zijn.

Robert vertelt dat het bestuur en de organisatie ook druk in de weer zijn om muziek naar de Eindhovense terrassen te brengen: ” We willen iets doen voor de stad.”

Paradiso

Ook Paradiso heeft gedurende de coronacrisis niet stilgezeten. Het Amsterdamse poppodium heeft druk gewerkt om een programma samen te stellen dat voldoet aan de richtlijnen van het RIVM.

“We proberen ons elke keer aan te passen aan de regelgeving. Daardoor viel het eerste evenement dat wij wilden organiseren een beetje in het water. Het zou een echt dansfeest zijn: het Oud Hollandsch Acid Feest. Omdat bezoekers moeten zitten, bedachten we ons om hele grote stoelen neer te zetten zodat ze daar op kunnen dansen”, aldus Jurry Oortwijn, hoofd marketing en publiciteit van het poppodium.

TivoliVredenburg

Het Utrechtse muziekgebouw TivoliVredenburg start de komende twee weken met ‘Op Een Kier’, een initiatief waarbij drie concerten per dag worden gehouden.

“Het is voor ons om te oefenen, om te zien hoe we mensen zonder al teveel gedoe in en uit een zaal kunnen krijgen”, legt Lieke Timmermans, manager marketing en communicatie, uit. “Na die veertien dagen willen we een ander soort programma aanbieden, waarbij bezoekers langs meerdere concerten door ons gebouw gaan.”

Bron: NU.nl

