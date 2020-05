Jochem Myjer krijgt eigen documentaire op NTR

Jochem Myjer heeft de NTR een bijzonder inkijkje gegeven in zijn leven. De cabaretier krijgt een eigen documentaire die in het najaar van 2020 te zien zal zijn.

NTR maakt documentaire over Jochem Myjer: ‘Alles en niets’

De NTR komt met een documentaire over het leven van Jochem Myjer. Dat bevestigt Oscar van de Kroon, eindredacteur van het programma ‘Het uur van de Wolf’, vandaag. Regisseur Suzanne Raes kreeg een half jaar lang de ruimte om de cabaretier met een camera te volgen. Dit gebeurde in 2019, toen Myjer in het Koninklijk Theater Carré stond met zijn voorstelling ‘Adem in, adem uit’.

In de film, die voorlopig de werktitel ‘Alles en Niets’ heeft gekregen, krijgen kijkers een inkijkje in het leven en werk van de entertainer. De documentaire wordt eind september op televisie uitgezonden.

