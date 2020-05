Robbie Williams keert eenmalig terug bij Take That

Zanger Robbie Williams keert binnenkort eenmalig terug bij zijn oude bandleden van Take That. De mannen geven een gezamenlijk online optreden.

Robbie Williams treedt op met Take That

De 46-jarige zanger voegt zich in mei 2020 voor even weer bij zijn oude band Take That. De zangers geven op vrijdag 29 mei 2020, ieder vanuit hun eigen huis, gezamenlijke een online performance. Het doel van het optreden is om geld op te halen voor goede doelen. Voornamelijk voor organisaties die zich inzetten voor de muziekindustrie, die door de coronacrisis zwaar zijn getroffen.

Oud-bandlid

Robbie maakte van 1990 tot en met 1995 deel uit van de muziekgroep. Later, in 2010, maakte de artiest een comeback waarna hij vervolgens in 2011 de formatie weer verliet. Take That gaat sinds het vertrek van Jason Orange in 2014 als trio door het leven.

Bron: RTL Boulevard, AD

