Dotan brengt in mei 2020 nieuwe EP uit

Dotan is de studio ingedoken om aan nieuw materiaal te werken. Aankomende maand presenteert de zanger dan ook zijn gloednieuwe EP.

‘Numb’

Dotan, artiestennaam van Dotan Harpenau, liet op Instagram weten dat hij deze maand een EP uitbrengt. ‘Numb‘ verschijnt op vrijdag 22 mei 2020.

Meer informatie over de plaat geeft de 33-jarige muzikant niet vrij. Het is ook nog niet bekend hoeveel nummers op de EP staan en of eerder uitgebrachte muziek, zoals ‘Letting Go’ en ‘Bleeding’, op ‘Numb’ staan.

Comeback

Een jaar geleden maakte Harpenau zijn comeback met de single ‘Numb’, nadat de artiest in opspraak kwam door zijn zogenaamde ‘trollenleger’. De singer-songwriter werd beschuldigd van het maken van fake-accounts en verzon zogezegd verhalen om zijn populariteit te vergroten.

