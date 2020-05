Papa Roach concert in 013 krijgt geen vervangende datum

De show van Papa Roach, Hollywood Undead en Ice Nine Kills in 013 Tilburg krijgt geen vervangende datum. Dat meldt de Amerikaanse band in een post op social media.

Slecht nieuws voor fans van Papa Roach. De Amerikaanse band zal zijn Europese tour, met Hollywood Undead en Ice Nine Kills, niet afmaken. De band laat in een statement op social media weten dat het geen vervangende datum heeft kunnen vinden voor zijn shows in Parijs, Tilburg, Düsseldorf, Hamburg en Kopenhagen.

De bands zouden op zaterdag 14 maart 2020 in 013 Tilburg optreden, maar zagen de show in het water vallen door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus.

Voucher

Poppodium 013 biedt kaartkopers een voucher aan ter waarde van de kaartprijs, inclusief servicekosten. De voucher, die 24 maanden geldig blijft, is vervolgens in te zetten voor een andere show in het Tilburgse poppodium. Wanneer het bedrag van de voucher niet volledig besteed wordt binnen de termijn, krijgen fans het restbedrag teruggestort. Kaartkopers krijgen een e-mail met meer informatie wanneer de voucherregeling gereed is.

“We proberen bij 013 om deze crisis zo goed mogelijk het hoofd te bieden, zodat we straks allemaal weer van prachtige concerten kunnen genieten zoals we dat gewend zijn. We danken je voor je geduld en begrip en we hopen je snel weer in 013 welkom te heten”, schrijft de Brabantse zaal op zijn website.

Bron: Facebook, 013

