Zayn Malik en Gigi Hadid verwachten eerste kind

Model Gigi Hadid en zanger Zayn Malik zijn in verwachting van hun eerste kind, meldt het Amerikaanse nieuwsplatform ‘TMZ’.



Gigi en Zayn worden ouders

Sinds 2015 heeft het stel een knipperlichtrelatie. In februari van dit jaar kwam het nieuws naar buiten dat de twee het samen weer gingen proberen. Nu de twee weer als koppel door het leven gaan, bezegelen zij hun relatie met de komst van een baby. Naar verwachting is het model al twintig weken in verwachting. Wat het geslacht van het kind is, is nog niet bekend.

In quarantaine

Gigi Hadid en Zayn Malik zitten momenteel samen in Pennsylvania in quarantaine op de boerderij van de Hadid-familie. Het nieuws van de zwangerschap van de tortelduifjes was tot nu alleen nog bekend binnen familie en vriendenkring.

Bron: RTL Boulevard, TMZ

