Deep Purple releaset in zomer 2020 nieuw album

De Britse hardrockband Deep Purple heeft aan nieuwe muziek gewerkt en brengt in de zomer van 2020 een kersverse plaat uit.

Deep Purple komt met album ‘Whoosh!’

De mannen van Deep Purple presenteren op vrijdag 7 augustus 2020 hun gloednieuwe muziekalbum. ‘Whoosh!‘ is als CD via de website van Bol.com te reserveren.

Vele leden

De band heeft in zijn bestaan veel bandleden gehad. In totaal hebben veertien muzikanten aan de groep deelgenomen, telkens in een andere formatie. De huidige samenstelling bestaat uit vijf mannen. Ian Paice (drummer), Roger Glover (bassist), Ian Gillan (zanger), Steve Morse (gitarist) en Don Airey (pianist).

Benieuwd naar de muziek van het vijftal? Bekijk en beluister hieronder ‘Child In Time’.

