Jazzsaxofonist Lee Konitz overleden aan gevolgen van coronavirus

Lee Konitz overleden door corona

De Amerikaanse artiest raakte besmet met het coronavirus waardoor hij een longontsteking opliep. De 92-jarige saxofonist was niet sterk genoeg in de strijd tegen de ziekte en is gisteren, op woensdag 15 april 2020, op 92-jarige leeftijd overleden.

Muzikale carrière

Spijtig nieuws voor fans van Miles Davis Nonet. Lee was het laatste nog levende lid van het negental, dat samen het legendarische jazzalbum ‘Birth of the Cool’ maakte. De componist en saxofonist werkte samen met andere muzikanten aan de nummers, die tevens in ‘de gelijknamige documentaire’ over Miles David te horen zijn.

