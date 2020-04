Toots & The Maytals brengt afscheidstour naar Groningen en Amsterdam

De Jamaicaanse band Toots & The Maytals komt in het najaar van 2020 naar Nederland voor optredens in Groningen en Amsterdam.

Toots & The Maytals naar Paradiso en Oosterpoort

De reggaegroep komt op woensdag 2 september 2020 naar Groningen voor een optreden bij de Oosterpoort. Om 20:00 uur betreedt de formatie de bühne om met het concert van start te gaan. Een dag later, op donderdag 3 september 2020, staan de mannen op de planken in Paradiso Amsterdam. Deze show gaat om 20:30 uur van start.

De shows zijn onderdeel van ‘The Last Tour’. Na een carrière van bijna zestig jaar houdt de band het na deze afscheidstour voor gezien.

Ticketverkoop

Kaarten voor Toots & The Maytals gaan vanaf vrijdag 10 april 2020 om 10:00 uur in de verkoop en zijn te bestellen via de website van het desbetreffende poppodium.

Bron: Paradiso, Oosterpoort

