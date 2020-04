Justin Bieber cancelt Amerikaanse tournee

Justin Bieber heeft de geplande optredens van zijn Noord-Amerikaanse tournee wegens het coronavirus afgeblazen.

Justin Bieber verplaatst concerten

In eerste instantie zou de Canadese zanger volgende maand met zijn, tot september durende, tournee van start gaan. Aanleiding van de tour is de promotie van het nieuwe album ‘Changes’. Ondanks dat Justin samen met zijn band, dansers en crew hard aan het werk was om een geweldige show voor te bereiden, stellen zij de gezondheid van de fans bovenaan.

Nieuwe data

Het is tot dusver onbekend wanneer de tour van start zal gaan. Binnenkort wordt een nieuwe datum geprikt. ‘Beliebers’ zullen dus nog even moeten wachten.

Bron: AD, Bol.com

