Tino Martin beladen met negatieve reacties na optreden talkshow ‘M’

Tino Martin trad gisteravond live op tijdens de uitzending van talkshow ‘M’. Na afloop ontving de zanger echter veel negatieve reacties.

Liveoptreden viel niet in de smaak

Het live-optreden van Tino Martin op woensdagavond 1 april 2020, viel bij de kijkers van praatprogramma ‘M’ niet in de smaak. De volkszanger deed een cover van Dionne Warwicks nummer ‘That’s What Friends Are For’.

Ongezouten mening

Kijkers lieten op Twitter massaal hun ongezouten mening achter na aanleiding van de show. Volgens fans zong Martin erg vals en is zijn eigen interpretatie van de single niet goed. Hier een aantal tweets over het optreden:

Knap van Tino Martin. Elke noot er net naast. — Degluup (@degluup) April 1, 2020

Heeft Tino Martin geen stemcorrectie? Man wat is het vals — utr73~ (@UTREVM73) April 1, 2020

Bron: RTL Boulevard, Twitter, Youtube

