The Passion gaat toch door met speciale jubileumeditie

The Passion zou dit jaar in eerste instantie niet doorgaan i.v.m het coronavirus. De organisatie heeft echter een oplossing gevonden waardoor de voorstelling toch door kan gaan.

Jubileumjaar The Passion

In verband met de coronamaatrdegelen van het kabinet zou het evenement dit jaar geen doorgang vinden. De organisatie wilde het tien jarig jubileum echter niet zomaar voorbij laten gaan, dus is er een oplossing bedacht. Dit jaar wordt The Passion uitgezonden zonder publiek in de vorm van nummers en scenes uit eerdere edities. Het geheel wordt begeleid door Johnny de Mol als liveverteller en een jiveprocessie door Anne-Mar Zwart.

Op Witte Donderdag, donderdag 9 april 2020, wordt de voorstelling om 20:30 uur op NPO 1 uitgezonden.

‘Geef mij nu je angst’

Het muziekevenement wordt normaliter in een Nederlandse stad voor een groot publiek opgevoerd. Dit jaar is de uitvoering dus anders opgebouwd dan voorgaande jaren. Zonder livemuziek en publiek maar virtueel.

Bron: RTL Boulevard

