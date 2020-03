Manu Dibango overleden aan gevolgen coronavirus

De Afrikaanse saxofonist Manu Dibango is vandaag, op 24 maart 2020, overleden aam de gevolgen van het coronavirus.

Afrikaanse saxofonist overleden

Manu Dibango is vandaag op 86-jarige leeftijd bezweken aan de gevolgen van het coronavirus. De Kameroense muzikant werd bekend door zijn wereldwijde hit ‘Soul Makossa’ uit 1972. Het nummer is een mix van funk, jazz, disco en Afrobeat.

Grote inspiratie

In 1983 liet Michael Jackson zich inspireren door het refrein van Manu’s single ‘Soul Makossa’. Niet veel later kwam hier zijn hit ‘Wanna Be Startin’ Somethin’ uit voort . Ook Rihanna gebruikte de single van de saxofonist als inspiratie voor het nummer ‘Don’t Stop the Music’ en in 2009 volgde de Belgische groep K3 met het nummer ‘MaMaSé!’

Bron: AD

Foutje gezien? Mail de redactie.​