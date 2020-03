Glennis Grace treedt op met Afrojack bij Eurovisie Songfestival 2020

Het Eurovisie Songfestival heeft nog een beroemdheid gestrikt: Glennis Grace. De zangeres treedt in mei 2020 op tijdens de grande finale van het muziekfestijn.

Glennis Grace naar Rotterdam

Het hoge woord is eruit! Op zaterdag 16 mei 2020 staat Glennis Grace samen met Afrojack op het podium van Rotterdam Ahoy, dat dit jaar in het teken staat van het Eurovisie Songfestival. Dit kondigde de artieste aan op Twitter. ‘Op 16 mei treed ik samen met Afrojack op tijdens de Grand Final van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam ahoy! Eindelijk mag ik het vertellen. Zoveel zin in!’, aldus de zangeres op haar Twitterpagina.

America’s Got Talent en Ladies of Soul

De BN’er participeerde in 2005 aan het Songfestival in Kiev maar haalde de finale niet. Naast haar vaderlandse muziekcarrière deed de muzikante in 2018 ook mee aan de Amerikaanse talentenjacht ‘America’s Got Talent’, waar zij de top vijf nipt niet bereikte.

In 2020 blijft het voor Glennis niet bij de Europese muziekwedstrijd. Op vrijdag 20 november van dit jaar zingt Grace samen met haar Ladies of Soul collega’s Edsilia Rombley, Berget Lewis en Candy Dulfer in Ziggo Dome Amsterdam.

Bron: Twitter, Songfestival.nl, NOS

