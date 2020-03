Dauwpop 2020 kondigt nieuwe namen aan: o.a. Chef’Special

Dauwpop Festival 2020 heeft een reeks nieuwe namen aangekondigd. Onder andere Chef’Special en Thijs Boontjes zijn bevestigd.

Popfestival Dauwpop heeft onlangs twaalf nieuwe namen bekendgemaakt. Zo laat de organisatie op Twitter weten dat onder andere Chef’Special, Weval en Joost Klein op de line-up staan. Verder zijn S10, Pip Blom, Personal Trainer, Thijs Boontjes en Darlyn te zien op het Hellendoornse festival. Tot slot staan Sons, Poke, Beatcrooks en Partnerruil op het programma. Het festival vindt plaats op donderdag 21 mei 2020 aan de Luttenbergerweg te Hellendoorn. Acts zoals Kensington en The Partysquad waren eerder al bevestigd.

Tickets voor Dauwpop zijn onder andere verkrijgbaar via de website van Dauwpop.

Bron: Twitter, Dauwpop website

