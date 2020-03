Rapper Frenna cancelt show Suriname wegens dreiging moordaanslag

Frenna heeft zijn concert in Suriname afgeblazen omdat hij met de dood wordt bedreigd. De rapper zou aankomend weekend optreden in de hoofdstad Paramaribo.



Frenna schrapt zijn Surinaamse show van zaterdag 7 maart 2020 wegens een doodsbedreiging. Francis Edusei, zijn echte naam, laat op Facebook weten dat hij een negatief reisadvies van de Nederlandse autoriteiten zou hebben gekregen. Er zou een moordaanslag op hem zijn beraamd.

De droomshow van de Haagse artiest schiet aan zijn neus voorbij. Lustig Events, de organisatie, bevestigt via Facebook dat het uitstapje naar Paramaribo inderdaad is geannuleerd. Voor de reden erachter verwijst de organisatie door naar het Facebookbericht van de muzikant.

Bron: Facebook

