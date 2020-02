La Pegatina eind 2020 naar Den Haag, Amsterdam en Maastricht

La Pegatina start in maart 2020 met een Europese tour. In november komt de band naar Nederland en treden de mannen op bij diverse poppodia.

De Catalaanse band treedt meerdere malen op in Nederland. Bekijk hieronder de speeldata en -locaties:

Tickets voor La Pegatina zijn te koop via de website van de poppodia.

Bron: TivoliVredenburg, De Melkweg, Doornroosje, De Oosterpoort, Paard, Muziekgieterij

Foutje gezien? Mail de redactie.​

The following two tabs change content below.