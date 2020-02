Suzan & Freek in zomer naar Openluchttheater de Goffert

Suzan & Freek komen aankomende zomer naar Nijmegen! Het duo betreedt in augustus het podium van Openluchttheater de Goffert.

Singer-songwritersduo Suzan & Freek heeft een nieuwe show aangekondigd! Het duo, dat bekendheid verwierf met het plaatsen van akoestische covers op YouTube, komt op vrijdag 14 augustus 2020 met band naar Nijmegen. Hier geeft het een openluchtshow in Openluchttheater de Goffert. Fans mogen zich opmaken voor een zomerse avond in de sfeervolle setting van het Nijmeegse theater!

Tickets voor de show zijn verkrijgbaar via de website van het Nijmeegse poppodium Doornroosje. Zijn de kaarten inmiddels uitverkocht? Probeer het dan eens hier.

Bron: Doornroosje

