Passenger in oktober naar AFAS Live

Passenger komt naar Nederland! De Britse singer-songwriter staat in oktober in AFAS Live voor een show die in het teken staat van zijn meest recente album.

Passenger naar AFAS Live

Goed nieuws voor fans van Passenger! De 35-jarige Brit keert aankomend najaar terug naar Nederland voor een concert in AFAS Live. Michael David Rosenberg, zoals de singer-songwriter daadwerkelijk heet, betreedt het Amsterdamse podium op woensdag 7 oktober 2020.

De show staat geheel in het teken van Passengers meest recente album ‘Sometimes It’s Something, Sometimes It’s Nothing at All’. De plaat, het tiende studiowerk van de Brit, werd in mei 2019 uitgebracht.

Concertkaarten

Tickets voor de show gaan op vrijdag 31 januari in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster. Zijn de kaarten inmiddels uitverkocht? Probeer het dan eens hier.

Op 7 oktober komt #Passenger terug naar #AFASLive! ??

Vorig jaar bracht de Britse singer-songwriter zijn 10e album uit, volledig opgenomen in de beroemde Abbey Road Studios in Londen ?

Tickets gaan vanaf vrijdag in de verkoop, kijk voor meer info hier > https://t.co/LWFiJlHjoK pic.twitter.com/IKZeUt4zWW — AFAS Live (@AFASLive) January 27, 2020

Bron: AFAS Live

