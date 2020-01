Thomas Dybdahl met Metropole Orkest naar TivoliVredenburg en 013

De Noorse singer-songwriter Thomas Dybdahl en het Metropole Orkest brengen in april 2020 een bezoek aan TivoliVredenburg en poppodium 013.

Goed nieuws voor fans van Thomas Dybdahl! Op woensdag 1 april 2020 geeft de Noorse artiest een show in poppodium 013 te Tilburg. Een paar dagen later, op zondag 5 april 2020, betreedt de 40-jarige muzikant het podium van de Utrechtse TivoliVredenburg. De singer-songwriter wordt bijgestaan door het Metropole Orkest. Bezoekers kunnen een bijzondere show verwachten waarin, naast oud werk, ook het op 13 maart 2020 te verschijnen album ‘FEVER’ ten gehore wordt gebracht.

Tickets zijn vanaf donderdag 23 januari 2020 om 10:00 uur verkrijgbaar via de website van poppodium 013 of TivoliVredenburg. Uitverkocht? Kijk hier!

