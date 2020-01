De Jeugd van Tegenwoordig met ‘De Pomo Tour’ langs poppodia

De Jeugd van Tegenwoordig gaat in het voorjaar van 2020 op clubtour waarmee de rappers onder andere Amsterdam, Utrecht en Den Haag bezoeken.

De Jeugd van Tegenwoordig op tournee

In het voorjaar van 2020 reizen de mannen van DJVT door Nederland met een gloednieuwe clubtour. Bij de aankondiging van het tournee zit ook een boodschap van De Jeugd: “Get post modern with the one and only Jeugd van Tegenwoordig. De show die thuis al begint bij de selectie van uw garderobe. Een witte sensatie. Dresscode wit.”

Bekijk hier een overzicht van de tourdata en -locaties:

Woensdag 18 maart 2020 in Paradiso, Amsterdam

Donderdag 19 maart 2020 in De Oosterpoort, Groningen

Vrijdag 20 maart 2020 in Hedon, Zwolle

Zondag 22 maart 2020 in Effenaar, Eindhoven

Dinsdag 24 maart 2020 in TivoliVredenburg, Utrecht

Woensdag 25 maart 2020 in Paard, Den Haag

Vrijdag 27 maart 2020 in Annabel, Rotterdam

Zaterdag 28 maart 2020 in Luxor Live, Arnhem

Concertkaarten

Tickets zijn vanaf vrijdag 17 januari 2020 om 10:00 uur verkrijgbaar via de websites van de desbetreffende poppodia. Uitverkocht? Kijk hier!

DJVT

De Jeugd van Tegenwoordig is een Nederlandse rapformatie, die in 2005 bekend werd met de hitsingle Watskeburt?!. De groep bestaat uit Willie Wartaal (Olivier Mitshel Locadia), Vieze Fur (Freddy Tratlehner) en Faberyayo (Pepijn Adriaan Lanen), met Bas Bron als vaste producer. De stijl van de groep kenmerkt zich door beats met sterke invloeden uit de elektronische muziek. Met debuutsingle Watskeburt?! kwamen zij direct op nummer één in de Nederlandse Single Top 100.

Sindsdien is er veel veranderd. De iconische Nederhop-formatie draait inmiddels al 15 jaar met ruim 1000 shows en 7 albums mee. De bekroning van hun bijzonder rijke carrière vierden de mannen afgelopen zomer met een show in het Olympisch Stadion in Amsterdam.

Bron: Instagram de Jeugd van Tegenwoordig

