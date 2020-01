AB6IX met ‘1st World Tour In Europe’ naar The Box Amsterdam

AB6IX gaat volgend jaar op tournee door Europa! De K-popgroep brengt als onderdeel van hun tour tevens een bezoek aan The Box Amsterdam.

AB6IX naar Amsterdam

AB6IX komt naar Nederland! Op vrijdag 28 februari 2020 staat de vijfkoppige K-popformatie in The Box te Amsterdam. Aanleiding van de show is een tournee waarmee de groep door heel Europa reist.

Concertkaarten

Tickets zijn vanaf vrijdag 10 januari 2020 verkrijgbaar via de website van Ticketmaster. Uitverkocht? Kijk hier!

Verloop

De band AB6IX bestaat uit de leden Lim Young-min, Jeon Woong, Kim Dong-hyun, Park Woo-jin en Lee Dae-hwi en is pas actief sinds mei 2019. Sindsdien bracht AB6IX een EP uit genaamd ‘B:COMPLETE’, het debuutalbum ‘6IXENSE’ verscheen op 7 oktober. ‘6IXENSE’ kwam op hoog binnen in de Gaon-lijst in Korea. Je kunt de K-popband kennen van de nummers ‘Breathe’, ‘Blind For Love’ en ‘Hollywood’. Vooral ‘Blind For Love’ kreeg internationaal veel aandacht.

Bron: Ticketmaster, Podiuminfo

Foutje gezien? Mail de redactie.​