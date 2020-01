Dit zijn de grootste nummer 1-hits van de jaren 10!

De jaren 10 zitten er bijna op en dus is het tijd om terug te kijken! Welke nummer 1-hits waren het afgelopen decennium het meest succesvol?

De grootste nummer 1-hits van de jaren 10

Het einde van het jaar is een periode van terugblikken op de afgelopen maanden. Dit keer kunnen we echter niet slechts terugkijken op het afgelopen jaar, maar een heel decennium! Artiesten Nieuws heeft de grootste nummer 1-hits van de afgelopen tien jaar op een rijtje gezet, gebaseerd op het aantal weken dat de hits op de eerste positie in de Nederlandse Top 40 hebben gestaan.

2010: Bruno Mars – ‘Just The Way You Are’

2010 was het jaar van Bruno Mars! De Amerikaanse zanger stond elf weken bovenaan de Nederlandse Top 40 met zijn hit ‘Just The Way You Are’, maar stond daarnaast nog tweemaal op nummer één met de tracks ‘Nothin’ On You’ (samen met B.O.B.) en ‘Billionaire’ (samen met Travie McCoy).

2011: Alexis Jordan – ‘Happiness’

In september 2010 bracht de destijds pas 18-jarige Alexis Jordan haar debuutsingle ‘Happiness’ uit. De plaat werd in 2011 een enorme hit in Nederland en bracht in totaal maar liefst dertig weken door in de Top 40. De track stond tien weken lang bovenaan de hitlijst.

2012: Gusttavo Lima – ‘Balada’

Nederland genoot in 2012 overduidelijk van de Braziliaanse muziek! Zo stond Michel Teló al elf weken bovenaan de Top 40 met zijn hit ‘Ai Se Eu Te Pego’, maar was er nóg een Braziliaan die hem overtrof. Gusttavo Lima stond maar liefst dertien weken op nummer één met zijn zomerhit ‘Balada’.

2013: Avicii – ‘Wake Me Up’

2013 was het jaar van de strijd tussen Avicii’s ‘Wake Me Up’ en ‘Blurred Lines’ van Robin Thicke, T.I. en Pharrell Williams. Beide hits brachten elf weken aan de top van de Top 40 door, maar de track van de Zweedse dj was langer in de hitlijst te vinden (34 weken in totaal). De hit keerde in 2018 vier weken lang terug in de Top 40, na het tragische overlijden van de dj.

2014: Clean Bandit ft. Jess Glynne – ‘Rather Be’

Clean Bandit en Jess Glynne zijn de overduidelijke winnaars van 2014! Hitsingle ‘Rather Be’ stond elf weken lang bovenaan de Top 40 en bracht in totaal 31 weken door in de hitlijst.

2015: OMI – ‘Cheerleader (Felix Jaehn Remix)’

De Jamaicaanse popster OMI brak in 2015 door in Nederland toen zijn track ‘Cheerleader’ een remix kreeg van de Duitse dj Felix Jaehn. De single bracht maar liefst elf weken door aan de top van de Nederlandse hitlijst.

2016: Mike Posner – ‘I Took A Pill In Ibiza (SeeB remix)’

‘I Took A Pill In Ibiza’, een track van de Amerikaanse singer-songwriter Mike Posner die geremixt werd door het Noorse duo SeeB, stond in 2016 maar liefst dertig weken in de Top 40. De single bracht tien weken door op de nummer één positie.

2017: Luis Fonsi ft. Daddy Yankee (& Justin Bieber) – ‘Despacito (Remix)’

De track ‘Despacito’ werd in 2017 als twee verschillende versies uitgebracht: het ‘origineel’ van Luis Fonsi en Daddy Yankee, en de remix met Justin Bieber. De dubbelnotering bracht dit jaar maar liefst vijftien weken door op de hoogste positie in de Top 40, net zo lang als Ed Sheeran’s hit ‘Shape Of You’. ‘Despacito’ zou uiteindelijk net iets langer in de Top 40 staan dan ‘Shape Of You’ (29 weken, tegenover Sheeran’s 28 weken).

2018: Calvin Harris & Dua Lipa – ‘One Kiss’

Calvin Harris en Dua Lipa scoorden in 2018 een monsterhit met hun track ‘One Kiss’. De single brak een record in de Nederlandse Top 40 door maar liefst zestien weken onafgebroken op nummer één te staan.

2019: Tones And I – ‘Dance Monkey’

2019 is zonder twijfel het jaar van de grote doorbraak van Tones And I! De Australische zangeres bracht in 2019 haar hitsingle ‘Dance Monkey’ uit. De track is inmiddels al dertien weken bovenaan de Top 40 te vinden en staat momenteel nog steeds op nummer één. Het nummer gaat het nieuwe decennium dus in als eerste nummer 1-hit van Nederland!

Bron: Top 40

