Justin Bieber kondigt nieuw album, documentaire en tour aan

2020 wordt een mooi jaar voor Beliebers! Justin Bieber kondigt in een video een gloednieuw album, een documentaire en een nieuwe tour aan.

Nieuw album, documentaire en tour voor Justin Bieber

Justin Bieber gaat een druk jaar tegemoet. De popster deelde op 24 december een trailer op YouTube waarin hij een hoop nieuws voor zijn fans in petto heeft. Zo onthult Bieber dat hij volgend jaar met een gloednieuw album komt. Op 3 januari 2020 krijgen fans het eerste voorproefje op de nieuwe plaat, in de vorm van single ‘Yummy’.

Tegelijkertijd kondigt de muzikant ook een gloednieuwe Amerikaanse tour aan. Het is nog niet bekend of en wanneer Bieber zijn nieuwe tour naar Europa brengt. Justin was in 2017 voor het laatst in Nederland te vinden. Destijds stond de superster als headliner op het podium tijdens Pinkpop.

Bron: YouTube

