Cody Ko en Noel Miller met ‘Global Domination Tour’ naar Amsterdam

Goed nieuws voor fans van Cody Ko en Noel Miller! De Amerikaanse alleskunners brengen als onderdeel van hun tournee in februari 2020 een bezoek aan De Meervaart in Amsterdam.

Cody Ko en Noel Miller naar De Meervaart

Cody Ko en Noel Miller komen naar Nederland! Op dinsdag 11 februari 2020 staan de mannen op het podium van De Meervaart in Amsterdam. Aanleiding van de show is een tour waarmee de Youtubers over de hele wereld reizen.

Concertkaarten

Tickets zijn per direct verkrijgbaar via de website van Ticketmaster. Uitverkocht? Kijk hier!

Multi-talenten

De vrienden werden in eerste instantie bekend van de populaire Youtube-serie That’s Cringe, die meer dan 120 miljoen keer is bekeken. Deze populariteit zorgde ervoor dat de mannen hun andere talenten ook aan de wereld kunnen laten zien. Zo heeft het tweetal sinds 2017 de Tiny Meat Gang podcast, maken ze muziek en doen ze komedie-achtige optredens over de hele wereld.

