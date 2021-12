The Beach Boys in zomer 2022 naar 013 Tilburg

The Beach Boys komen naar Nederland! De legendarische Amerikaanse band staat in juni 2022 op het podium van 013 Poppodium in Tilburg.

The Beach Boys naar 013 Tilburg

Goed nieuws voor fans van The Beach Boys! De iconische groep keert in de zomer van 2022 terug naar Nederland voor een bijzonder concert. De band brengt zijn ‘Sixty Years of Sounds of Summer Tour’ op zondag 26 juni 2022 naar 013 Poppodium in Tilburg.

Fans kunnen zich opmaken voor een avond vol legendarische hits van de band, die deze avond bestaat uit medeoprichter Mike Love, Bruce Johnston, Scott Totten, Brian Eichenberger, Christian Love, Tim Bonhomme, John Cowsill, Keith Hubacher en Randy Leago.

Concertkaarten

Tickets voor de show zijn per direct in de verkoop gegaan. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Bron: 013 Tilburg

