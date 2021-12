Epica viert twintigste verjaardag met concert in 013 Tilburg

Epica geeft volgend jaar een speciaal concert in 013! De band viert in september 2022 zijn 20ste verjaardag met een concert in het Tilburgse poppodium.

Epica in 2022 naar 013 Tilburg

Epica viert volgend jaar zijn 20ste verjaardag en doet dit met een bijzondere jubileumshow in 013 Tilburg. De groep betreedt het podium op zaterdag 3 september 2022, voor een concert vol met songs uit het 20-jarige oeuvre van de band.

Frontvrouw Simone Simons laat op de website van 013 weten uit te kijken naar het bijzondere concert: “Epica wordt 20 jaar, dus hoog tijd voor een feestje! We kunnen ons geen betere locatie voorstellen dan het legendarische 013 in Tilburg, waar het 20 jaar geleden allemaal begon voor ons. We zijn er klaar voor om een episch verjaardagsfeest met onze fans te vieren, en kunnen niet wachten om weer op het podium te staan.”

Concertkaarten

Tickets voor het concert gaan op vrijdag 10 december om 12:00 uur in de verkoop. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Bron: 013 Tilburg

