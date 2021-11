Ali B beroofd van Rolex-horloge

Ali B is donderdagavond overvallen in zijn straat in Almere. Dat vertelt de rapper in een video op Instagram.

Ali B overvallen

De rapper werd beroofd van zijn Rolex-horloge. Ik ben overvallen met mijn chauffeur bij mij in de straat. Ik kan jullie voor de rest vanwege het politieonderzoek helemaal niks zeggen…. Geen zorgen, het gaat goed. Ik hoop dat ze de daders pakken. Aldus Ali B

Duur klokje

Een dag voor de overval vertelde Bouali aan tafel bij Op1 over zijn dure horloge. “Ik heb een klokje, daar ben ik trots op, daar ben ik blij mee”, zei de rapper tijdens de uitzending. Hij zei daarbij ook dat het om “een duur klokje” ging.

Overvallen op BN’ers

De afgelopen tijd zijn meerdere bekende Nederlanders het slachtoffer van een overval geweest, waaronder René van der Gijp, Nikkie de Jager en Fred van Leer.

