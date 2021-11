Anouk geeft openluchtconcert op Malieveld Den Haag

In het voorjaar van 2022 geeft Anouk een openluchtconcert op het Malieveld in Den Haag. Dat maakte de zangeres donderdagavond bekend tijdens Jinek.

Anouk Malieveld

Het concert van Anouk op het Malieveld vindt plaats op zaterdag 11 juni 2022. Het is alweer een tijdje geleden dat de Haagse rockchick een groot live optreden gaf. De laatste keer was in 2018 op strand Scheveningen.

Concertkaarten

Anouk tickets gaan op zaterdag 20 november 2021 in de verkoop. De kaartverkoop begint om 10:00 uur op de website van Ticketmaster.

Bron: Jinek

