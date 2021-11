Birdy concert Theater Rotterdam in 2022

Birdy fans opgelet! De zangeres geeft in het voorjaar van 2022 een concert in Theater Rotterdam.

Het optreden van Birdy vindt plaats in de Grote Zaal van Theater Rotterdam op dinsdag 10 mei 2022 om 20:30 uur. Er zijn zowel zit- als staanplaatsen.

Birdy tickets gaan op vrijdag 19 november 2021 om 11:00 uur in de voorverkoop. Concertkaarten zijn verkrijgbaar via de website van Rotown.

