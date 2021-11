Justin Bieber naar Ziggo Dome in 2023

Justin Bieber komt terug naar Nederland! Op vrijdag 13 januari 2023 brengt de popster zijn ‘Justice World Tour’ naar de Amsterdamse Ziggo Dome.

Het concert van Justin Bieber in de Ziggo Dome maakt deel uit van zijn wereldtour. Onder de naam ‘Justice World Tour’ geeft Bieber ruim 90 shows in vijf continenten tussen mei 2022 en maart 2023.

Justin Bieber tickets gaan op vrijdag 19 november 2021 in de verkoop. De kaartverkoop begint om 10:00 uur op de website van Ticketmaster. De pre-sale voor American Express kaarthouders begint op dinsdag 16 november om 10:00 uur.

“We’ve been working hard to create the best show we’ve ever done, and we can’t wait to share it with fans around the world. I’ll see you soon.” – Justin Bieber