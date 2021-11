Parkway Drive met special guest While She Sleeps naar AFAS Live

Parkway Drive komt naar Nederland! De Australische metalband staat in september 2022 op het podium van AFAS Live in Amsterdam.

Parkway Drive naar AFAS Live

Parkway Drive keert terug in AFAS Live. De Australiërs stonden in 2019 al op het podium van de Amsterdamse concertzaal en deze show krijgt in september 2022 een vervolg. De metalband komt op vrijdag 23 september 2022 terug naar AFAS Live. Special guest bij de show is niemand minder dan de Britse metalcoreband While She Sleeps.

Concertkaarten

Tickets voor de show gaan op vrijdag 12 november om 11:00 uur in de verkoop. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Bron: AFAS Live

