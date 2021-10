Adele heeft eerste single in vijf jaar uitgebracht

Adele fans opgelet! De zangeres heeft vannacht haar langverwachte nieuwe single ‘Easy on Me’ uitgebracht. Bekijk de videoclip hier!

Adele Easy on Me

Na een jarenlange radiostilte werd de single en videoclip van ‘Easy on Me’ in de nacht van donderdag op vrijdag, om 00:00 uur Engelse tijd, uitgebracht.

Easy on Me Videoclip

In de videoclip zien we dezelfde locatie als die in de video van haar hit ‘Hello’. Adele verlaat het huis, stapt in de auto en daar begint haar nieuwe nummer waarin de zangeres terugkijkt naar het verleden. Bekijk de video hieronder:

Nieuw Album

Fans kunnen binnenkort nog meer nieuwe muziek van Adele verwachten. De zangeres heeft onlangs aangekondigd dat zij op vrijdag 19 november 2021 een nieuw album uitbrengt. Fans kunnen de nieuwe plaat genaamd ’30’ reserveren via Bol.com.

Bron: YouTube

