Ongevaccineerde Douwe Bob annuleert concerten wegens coronapaspoort

Douwe Bob heeft zijn theatertour geannuleerd wegens onvrede over het coronapaspoort. Dat maakte de zanger zondagavond bekend op Instagram.

Douwe Bob annuleert tournee

Op sociale media postte de zanger een video waarin hij vertelt zojuist te zijn geweigerd bij de bioscoop. Reden voor weigering is het niet kunnen tonen van een geldige QR-code. De ongevaccineerde muzikant voelt zich dusdanig gediscrimineerd dat hij heeft besloten om zijn theatertour te annuleren.

“Ik heb een tour staan. Ik ga het niet meer doen. De discriminatie is te groot”

Theatertour Douwe Bob

De muzikant heeft in het najaar van 2022 een reeks concerten in Nederland gepland staan onder de naam: ‘Born to Win, Born to Lose Theatertour‘. Concertbezoekers moeten sinds afgelopen zaterdag een coronapas tonen met een geldige QR-code waaruit blijkt dat zij zijn getest of gevaccineerd. Douwe Bob ziet het met de huidige Covid-regels echter niet zitten om hier aan mee te doen.

“Dit is niet waarom ik muzikant ben geworden”

Ook cabaretiers Jandino Asporaat en Hans Teeuwen hebben laten weten niet te willen optreden zolang de coronapas noodzakelijk is.

