Joe Bonamassa in voorjaar 2022 naar Ziggo Dome

Joe Bonamassa komt naar de Ziggo Dome! De Amerikaanse blues- en rockmuzikant staat in april 2022 in de Amsterdamse concertzaal.

Joe Bonamassa in 2022 naar Ziggo Dome

Goed nieuws voor fans van Joe Bonamassa. De virtuoze gitarist en zanger keert in het voorjaar van 2022 terug in de Ziggo Dome, vijf jaar na zijn laatste concert in de zaal. Bonamassa, die binnenkort zijn gloednieuwe album ‘Time Clocks’ uitbrengt, betreedt het Amsterdamse podium op zaterdag 30 april 2022. Fans kunnen zich opmaken voor een avond vol nieuwe muziek, maar natuurlijk komen ook de klassiekers voorbij.

Concertkaarten

Tickets voor het concert gaan op vrijdag 10 september om 9:00 uur in de verkoop. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Bron: Ziggo Dome

Foutje gezien? Mail de redactie.​